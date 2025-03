F1 : Hamilton viré, Ferrari sort du silence !

Pierrick Levallet

Le Grand Prix de Chine ne s’est pas déroulé comme prévu pour Ferrari. La Scuderia a vu Charles Leclerc et Lewis Hamilton être disqualifiés parce que leur voiture n’était pas conforme au règlement de la F1. L’écurie italienne s’est ainsi livrée sur le sujet et a confié ne plus vouloir faire les mêmes erreurs.

Le début de saison n’est pas aussi rayonnant qu’escompté pour Ferrari. Lewis Hamilton et Charles Leclerc pointent à la 9e et 10e place. Il faut dire que le Grand Prix de Chine n’a pas arrangé les choses pour les deux pilotes de la Scuderia ce week-end. Le septuple champion du monde et le Monégasque ont été disqualifiés de la course à Shanghai et ont donc été virés du classement final. Ferrari s’est d’ailleurs livré sur le sujet.

Ferrari veut tirer les «leçons de ses erreurs»

« Suite aux vérifications techniques d’après-course de la FIA, nos deux voitures ont été jugées non conformes au règlement pour différentes raisons. La voiture de Charles a été jugée en sous-poids de 1 kg et l’usure des patins arrière de la voiture de Lewis était de 0,5 mm inférieure à la limite. Concernant l’usure des patins de Lewis, nous avons légèrement sous-estimé la consommation. Nous nous engageons à tirer les leçons de nos erreurs afin de ne plus les reproduire. Ce n’est clairement pas la façon dont nous souhaitions terminer notre week-end du GP de Chine, ni pour nous-mêmes, ni pour nos fans, dont le soutien est indéfectible » a confié l’écurie italienne dans un communiqué relayé par Next-Gen Auto.

Lewis Hamilton : «On doit continuer d’aller de l’avant»

Avant que la sanction ne soit annoncée, Lewis Hamilton s’était toutefois montré assez satisfait des performances de sa monoplace. « On avait une voiture plus correcte. On doit continuer d’aller de l’avant. On a vu des choses intéressantes sur lesquelles progresser en sprint. J’ai pris un bon départ, mais je n’ai pas pu me battre ensuite avec les autres » expliquait-il après le Grand Prix de Chine. Ferrari va devoir trouver un moyen de corriger son erreur, sans affaiblir la voiture de son pilote. À suivre...