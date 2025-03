Un contrat en or bientôt signé avec Mbappé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En même pas un an, Kylian Mbappé semble être parvenu à se muer comme étant le leader offensif du Real Madrid. ESPN note une prise de responsabilités bien plus grande chez la recrue estivale de l’institution merengue. En parallèle, cela ne chasserait pas Vinicius Jr vers l’Arabie saoudite. Au contraire.

Il aura fallu un temps acclimatation à Kylian Mbappé du côté du Real Madrid afin de prendre ses marques au sein de la ligne d’attaque du club merengue. En effet, le meilleur buteur de l’histoire du PSG a dû intégrer un club qui sortait d’une saison quasi pleine avec des sacres en Liga et en Ligue des champions. Bien que Vinicius Jr ait pris part à deux victoires en C1 en 2022 et 2024, le rapport de forces ne serait plus équitable désormais.

Mbappé, nouveau leader du Real Madrid

ESPN explique qu’un changement hiérarchique aurait été opéré au Real Madrid. Quand bien même il s’y est installé que l’été dernier, Kylian Mbappé serait l’homme fort de l’équipe merengue et qui plus est un leader de plus en plus vocal dans son attitude. Vinicius aurait été rétrogradé et semble à l’instant T être le lieutenant du capitaine de l’équipe de France.

Un contrat amélioré sur le plan économique pour Vinicius Jr

Toujours selon ESPN, l’avenir de Vinicius Jr s’écrirait au Real Madrid et non en Arabie saoudite comme il en est question dans les médias depuis de longues semaines à présent. Certes, les rumeurs seraient fondées, mais la Saudi Pro League ne devrait pas s’attacher les service du Brésilien sous contrat jusqu’en juin 2027 pour la simple et bonne raison que Vinicius Jr serait plus proche de rester à la Casa Blanca que de partir. Un meilleur contrat d’un point de vue financier lui serait même promis…