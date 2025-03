OM - Pogba : Son pote vend la mèche à la radio !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis quelques jours maintenant, Paul Pogba est autorisé à rejouer après avoir été suspendu. Mais encore faut-il avoir un club pour reprendre la compétition. Aujourd'hui, La Pioche est libre et les rumeurs vont bon train concernant son avenir. Alors que Pogba est annoncé aux quatre coins du monde, Olivier Giroud a donné un indice concernant la suite de la carrière de son ami.

Aujourd'hui, Paul Pogba est un joueur libre. Quel sera alors son prochain club ? Dernièrement, on a beaucoup parlé de l'OM, mais pas seulement... En effet, l'international français est annoncé aux quatre coins du monde, à commencer aux Etats-Unis. Des rumeurs d'une arrivée en MLS renforcée d'ailleurs par la récente visite de Pogba au Los Angeles FC, où évoluent Olivier Giroud et Hugo Lloris.

« Il aspire à rester en Europe »

Direction donc la MLS pour Paul Pogba ? Olivier Giroud a une autre vision pour l'avenir de son ami. En effet, invité de RTL, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France a expliqué : « Ça m'a fait super plaisir de le voir mais je pense qu'il aspire à rester en Europe. Il a cette ambition et il doit aller la chercher selon moi ».

« Retrouver du plaisir en Europe avant de peut-être... »

Olivier Giroud a ensuite ajouté sur Paul Pogba : « Il a 32 ans mais si on regarde jusqu'où on peut aller aujourd'hui, j'ai 39 ans et ma détermination est intacte. Après si il a la chance d'avoir le corps qui suit, c'est tout le mal que je lui souhaite de retrouver du plaisir en Europe avant de peut-être de tenter une expérience aux USA ».