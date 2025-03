Un proche de Zidane clashe Deschamps !

Amadou Diawara

Lors des quarts de finale de la Ligue des Nations, l'équipe de France a eu très chaud. En effet, les Bleus ont eu besoin d'aller jusqu'à la séance des tirs au but pour faire tomber la Croatie, et valider leur ticket pour le dernier carré de la compétition. Interrogé ce lundi, Christophe Dugarry - qui est un grand ami de Zinedine Zidane - s'en est pris à Didier Deschamps.

Lors de la dernière trêve internationale, l'équipe de France a disputé les quarts de finale de la Ligue des Nations contre la Croatie. Battus 2-0 à Split, les Bleus ont réussi à refaire leur retard au Stade de France. Et finalement, la bande à Kylian Mbappé s'est qualifiée pour le dernier carré de la compétition à l'issue de la séance des tirs au but.

«Il y en a marre»

Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce lundi, Christophe Dugarry a taclé Didier Deschamps, dénonçant la prestation de l'équipe de France et remettant en cause les choix du sélectionneur. « J’espère sincèrement que ces deux matchs serviront de déclic dans la tête de Deschamps et de ses adjoints. Il y en a marre ! Il y en a marre que cette équipe ne se mette à jouer que quand elle est au pied du mur. Moi j’en ai ras le bol. Je n’oublie pas que j’ai vu peut-être l’un des pires matchs face à la Croatie (jeudi). Je me suis dit: "Punaise, douze ans avec Deschamps pour arriver au bout de 12 ans devant ça." C’était une purge absolue. En plus de n’être plus qu’une équipe à réaction, je pense qu’elle a démontré ces dernières années que ça ne fonctionne plus, cette façon de faire. Parce que cette équipe ne gagne plus les grandes compétitions. Il faut un jeu plus ambitieux, cette équipe doit imposer des choses, elle doit être conquérante et elle doit changer de logiciel. Tout simplement. Même si j’ai du mal à croire que Deschamps en soit capable, cette équipe doit faire peur à ses adversaires avec de la technicité dans son milieu. Il y en marre de ce milieu de terrain qui est calibré pour courir et non pour créer. Moi j’en ai marre de ce milieu de terrain qui n’assure que trop peu de liaison avec ses attaquants », a pesté le grand ami de Zinedine Zidane, avant d'en rajouter une couche.

«Il faut arrêter»

« Deschamps, il doit évoluer et moi j’espère qu’il va y avoir un déclic. Il n’est jamais trop tard pour changer les choses même si ça fait 12 ans. Au bout d’un moment il faut évoluer, mais j’ai l’impression que Deschamps nous joue un football d’un autre temps, qui n’existe plus. Il faut arrêter, il faut avoir une autre vision, il faut être ambitieux, il faut faire peur à l’adversaire, il faut arrêter de réagir et être dans l’action. Deschamps nous a montré pendant des années qu’il savait gagner, qu’il était capable de gagner. Là il a un an et demi pour nous montrer qu’il est capable de créer une équipe avec une qualité de jeu ambitieuse. Même si ce n’est pas sûr et peut-être qu’il ne réussira pas à gagner avec un jeu ambitieux, mais au moins, il ramènera les supporters de l’équipe de France devant leur écran et il leur donnera du plaisir à voir jouer cette équipe de France. Mets du jeu, mets des offensifs, mets de la créativité. Arrêtons de jouer comme ce qu’on a vu en Croatie, c’était le pire du pire du pire du football ! », a conclu Christophe Dugarry, champion du monde 98. Voilà une annonce qui ne devrait pas faire plaisir à Didier Deschamps.