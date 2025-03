Kylian Mbappé : La vengeance après l’été dernier ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après une défaite en Croatie, l'équipe de France a décroché son billet pour le Final Four de la Ligue des Nations en battant l’équipe emmenée par Luka Modric lors du quart de finale retour, une qualification décrochée aux tirs au but. Les Bleus de Kylian Mbappé ont désormais rendez-vous avec l'Espagne, avec un air de revanche.

Sèchement battue en Croatie (0-2), l’équipe de France avait à cœur de se rattraper devant son public ce dimanche soir, et la mission a été remplie ! La bande à Didier Deschamps a arraché son billet pour le Final Four de la Ligue des Nations au terme d’une séance de tirs au but à suspense (2-0, 5 tab à 4) et peut désormais aborder le prochain rendez-vous en Allemagne, au mois de juin.

Kylian Mbappé satisfait

Et des retrouvailles sont attendues pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers, qui retrouveront l’Espagne avec en jeu une place en finale. Un parfum de revanche puisque la Roja avait éliminé les Bleus au même stade de la compétition à l’Euro. L’Allemagne défiera le Portugal dans l’autre match. « On s'est levés avec l'idée qu'on pouvait passer une grande soirée, on était convaincus de faire quelque chose de grand, a réagi dimanche soir Kylian Mbappé après la qualification. Dans la continuité de la deuxième mi-temps là-bas (0-2 jeudi soir) en étant mieux, en attaquant d'entrée et ne laissant pas cette équipe croate respirer, car elle te fait courir quand elle a le ballon. »

« Un objectif pour aller en finale »

Interrogé sur la défaite de l’équipe de France l’été dernier contre l’Espagne, Kylian Mbappé garde en tête cette désillusion : « C'était l'Euro, mais bien sûr, c'est un objectif pour aller en finale. Ce sont des matches qu'on veut jouer, il y a un titre à la clé. » Alors selon vous, les Bleus vont-ils prendre leur revanche dans quelques mois ? A vos votes !