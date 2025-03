Mbappé, l’énorme annonce en privé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après la victoire de son équipe face à la Croatie ce dimanche soir (2-0, 5-4 aux t.a.b), Didier Deschamps a volé au secours de Kylian Mbappé, qui n'a plus marqué avec les Bleus depuis le mois de juin. Le sélectionneur a souhaité mettre l'accent sur les qualités de leader du Madrilène. Selon des témoins, le champion du monde 2018 s'est fait entendre dans le vestiaire à la mi-temps.

Face à la Croatie ce dimanche soir, Kylian Mbappé n’a pas trouvé le chemin des filets, si ce n’est lors de la séance des tirs au but. Pourtant l’apport du joueur madrilène est considérable selon Didier Deschamps. « Il est rayonnant, Kylian a été un formidable leader depuis le début de semaine, avec des prises de parole très justes sur le terrain et en dehors, beaucoup d'enthousiasme et de volonté, et il a été le leader pour préparer ce match aussi. Il a eu une période difficile, on va pas revenir dessus mais il a très bien pris le relais de Lloris et Varane après la Coupe du monde 2022. C'est un grand joueur » a confié le sélectionneur de l’équipe de France.

« On a la dalle »

Ce lundi, L’Equipe dévoile une anecdote qui confirme l’influence de Mbappé dans le vestiaire. Durant la mi-temps du match retour, alors que le score était de 0-0, le joueur du Real Madrid a pris la parole pour remobiliser les troupes. « On a la dalle. Si on met ce qu'il faut ce soir (dimanche), on va se qualifier, ça va le faire, pas de doute » aurait lâché le capitaine des Bleus. Très respecté dans le groupe, Mike Maignan a pris la suite.

La recette a marché

Le portier du Milan AC a, par ses mots, redonné confiance à un groupe, qui espérait obtenir un penalty durant la première période. Visiblement, cela a marché puisque l’équipe de France est revenue au score durant la deuxième mi-temps avant de l’emporter durant la séance de tirs au but. Après avoir accordé un entretien à TF1, Mbappé s’est présenté face à son groupe, avec le sourire.