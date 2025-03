Polémique : La blague de Deschamps sortie de nulle part…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La réussite actuelle de l’équipe de France aux tirs au buts est diamétralement opposée à ce à quoi les Bleus nous avaient habitués par le passé avec des déceptions à l’Euro 2021 et à la Coupe du monde 2022 entre autres. Mike Maignan est devenu le portier numéro un et a inspiré une blague à Didier Deschamps, une année après la polémique avec le Directeur Technique National du football français : Hubert Fournier.

Avant l’Euro 2024 et le quart de finale remporté par l’équipe de France contre le Portugal (0-0 puis 5-3), les tirs au but sonnaient comme une malédiction pour les Bleus, battus en finale des Coupes du monde 2006 et 2022 dans cet exercice. De quoi pousser Hubert Fournier, Directeur Technique National invitait Didier Deschamps à préparer l’équipe de France à cet exercice à l’avenir.

Deschamps en 2024 : «Je trouve ça déplacé, et je dirais même irrespectueux»

Un conseil qui avait été mal accueilli par le sélectionneur des Bleus en mars 2024, moment où il avait lâché cette tirade face aux médias. « Ça me gêne. Je trouve ça déplacé, et je dirais même irrespectueux. C'est toujours la même : c'est un rapport de forces entre le tireur et le gardien. Ce n'est pas que je considère que ça ne se travaille pas, mais je suis convaincu - et mon passé de joueur me donne des informations - qu'il est impossible de récréer une situation, sur un plan psychologique, entre l'entraînement et un match avec une prolongation. C'est très bien qu'il y ait des études là-dessus ».

«Les tirs au but ? Depuis qu’on les travaille… On les gagne ! (rires)»

Dimanche soir, l’équipe de France s’est qualifiée pour la demi-finale de la Ligue des nations grâce à une deuxième séance de tirs au but à nouveau remportée par le biais de sauvetages de Mike Maignan, successeur d’Hugo Lloris dans les buts des Bleus. Invité à s’exprimer sur la réussite de la sélection tricolore dans cet exercice, Didier Deschamps a fait une blague sur la polémique de l’année dernière. « Maignan premier gardien à remporter deux séances de tirs au but en équipe de France ? Nous aussi hein. Depuis qu’on les travaille… On les gagne ! (rires) ».