PSG : Enquête ouverte pour Al-Khelaïfi !

Cela fait à présent 14 ans que Nasser Al-Khelaïfi est à la tête du PSG, l’un des plus grands clubs français. Par la même occasion, le dirigeant qatari a étendu son influence au sein des instances européennes du ballon rond en devenant le patron de l’association européenne des clubs entre autres. Un personnage puissant, mais encore mystérieux, inspirant France Télévisions à ouvrir une investigation pour le dernier numéro de Complément d’Enquête.

A l’été 2011, le Paris Saint-Germain passait sous pavillon qatari. Le club parisien était racheté par les investisseurs du Qatar qui lançaient par la même occasion le projet Qatar Sports Investments ou QSI. Nasser Al-Khelaïfi héritait du poste de président, une position qu’il détient toujours depuis avec d’autres casquettes telles que le président de l’ECA, association européenne des clubs, et patron de la chaîne beIN Sports qui diffuse partiellement la Ligue 1 cette saison aux côtés de DAZN.

«Complément d’Enquête s’intéresse à des hommes de pouvoir»

Nasser Al-Khelaïfi est omniprésent, une figure forte du football français et européen. De quoi intéresser les équipes de Complément d’Enquête, émission d’investigation de France Télévisions. Fabien Touati, journaliste d’investigation et qui a pris part au sujet : Pouvoir, scandale et gros sous : les hors-jeu du PSG, s’est exprimé sur ce qui a poussé France Télévisions à se pencher sur le cas du patron du Paris Saint-Germain pendant l’After Foot. « Pourquoi un Complément d’Enquête sur Nasser Al-Khelaïfi ? Complément d’Enquête s’intéresse à des hommes de pouvoir, souvent dans un milieu d’affaires ou dans le monde politique. Très rarement dans le milieu sportif ».

«On ne sait pas grand chose de cet homme»

Sur les ondes de RMC mercredi soir, Fabien Touati a poussé la réflexion en expliquant vouloir connaître un peu plus Nasser Al-Khelaïfi en dehors du story telling évoqué à son égard depuis son arrivée à la présidence du PSG en 2011. « Nasser Al-Khelaïfi, depuis 14 ans, il est devenu incontournable dans le foot français, dans le foot européen, dans les milieux d’affaires, il est très proche d’Arnaud Lagardère, il voit régulièrement Vincent Bolloré, dans les milieux politiques. Aujourd’hui, on peut dire qu’il pèse et qu’il est incontournable. C’est aussi le président du PSG qui est le club le plus riche, le plus puissant et de loin, de France. C’est forcément intéressant de s’intéresser à lui surtout que c’est un homme assez mystérieux et qui cultive le secret. On ne sait pas grand chose de cet homme, à part le story telling qu’on nous raconte sur le fils de pêcheur ami de l’Emir ».