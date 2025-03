Algérie : «Rien à fo**re», Hanouna balance la vérité sur Deschamps

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Accusé par l'ancien eurodéputé Karim Zeribi d'avoir volontairement ignoré Maghnès Akliouche (AS Monaco) et Rayan Cherki (OL) en raison de leur origine algérienne, Didier Deschamps a reçu le soutien de Cyril Hanouna. Sur le plateau de TPMP, l'animateur estime que les choix du sélectionneur sont uniquement motivés par des critères sportifs.

Si Maghnès Akliouche et Rayan Cherki ont performé avec l’équipe de France espoirs, ils restent encore à distance de la formation de Didier Deschamps. Certes, l’écart ne cesse de réduire, mais il existe encore un léger fossé à combler. Pour l’ancien eurodéputé Karim Zeribi, les deux joueurs auraient du connaître leur première sélection durant ce rassemblement de mars.

Deschamps, la grave accusation

« Je pense que Deschamps, c’est Retailleau. Je pense qu’il a un problème avec les Algériens. Je vais mettre les pieds dans le plat. Rayan Cherki et Maghnès Akliouche ? Si tu ne les sélectionne pas et que tu invites des joueurs en méforme, qui reviennent de blessure ou qui ne sont pas des titulaires indiscutables, c’est que tu as un problème avec ces garçons. Et quels sont leurs points communs ? Ils sont Franco-Algériens » avait-il déclaré au micro de Sud Radio.

« Il se trompe totalement »

Proche de Karim Zeribi, mais aussi de Didier Deschamps, Cyril Hanouna a mis les choses au clair concernant l’actuel sélectionneur de l’équipe de France. « Sachez que celui qui le suit partout, qui est l’un de mes meilleurs potes, est d’origine algérienne, c’est son bras droit. Deschamps n’en a rien foutre de tout ça, il n’est pas du tout dans ça. Ceux qui sont bons, qui mouillent le maillot jouent. S’il y a un mec qui en a rien à foutre de ça, c’est Didier. Il ne pense pas à ça. Karim je l’aime bien, mais je lui dis qu’il se trompe totalement » a confié l’animateur sur le plateau de Touche pas à mon poste.