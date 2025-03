«Deschamps a un problème avec les Algériens» : La grave accusation

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour la double confrontation face à la Croatie en Ligue des Nations, Didier Deschamps a convoqué un petit nouveau, Désiré Doué (PSG). En revanche, pas de trace de deux autres pépites de Ligue 1 : Rayan Cherki (OL) et Maghnès Akliouche (AS Monaco). Interrogé sur ces absences, l'ancien député européen Karim Zéribi a porté une lourde accusation sur le sélectionneur de l'équipe de France.

La liste des 24 joueurs convoqués par Didier Deschamps n’a pas été comprise par tous les observateurs. Ancien député européen et grand fan de football, Karim Zéribi déplore l’absence de Rayan Cherki et Maghnès Akliouche. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas été convaincu par l’explication du sélectionneur de l’équipe de France en conférence de presse ( « Ils sont censés être concernés par l'Euro Espoirs »). Sur l’antenne de Sud Radio, il a porté une grave accusation à l’encontre de Deschamps.

« Deschamps, c’est Retailleau »

« Je pense que Deschamps, c’est Retailleau. Je pense qu’il a un problème avec les Algériens. Je vais mettre les pieds dans le plat. Rayan Cherki et Maghnès Akliouche ? Si tu ne les sélectionne pas et que tu invites des joueurs en méforme, qui reviennent de blessure ou qui ne sont pas des titulaires indiscutables, c’est que tu as un problème avec ces garçons. Et quels sont leurs points communs ? Ils sont Franco-Algériens. J’espère qu’ils vont choisir l’Algérie parce qu’à un moment donné, ils n’ont pas de temps à perdre. Cherki c’est un phénomène du football, on n’en a pas tout les jours » a confié Zéribi.

« Du racisme ? Je me pose la question »

L’ancien député a même sous entendu que Deschamps pourrait être raciste. « Il a eu aussi des problèmes avec Benzema. Il n’a que des problèmes avec des Karim, des Rayan, c’est un hasard !? Du racisme ? Je me pose la question. J’aime les joueurs de ballon, et là on a deux joueurs qui méritent de porter le maillot de l’équipe de France. Et leur point commun, c’est leur origine » a confié Zéribi.