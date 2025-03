Algérie - OM : Il a trouvé l'amour, Deschamps est snobé !

Amadou Diawara

Alors qu'il a fait toutes ses classes en équipe de France, Amine Gouiri a finalement décidé de défendre les couleurs de l'Algérie. Interrogé sur son choix, l'attaquant de l'OM a avoué que sa relation avec son pays d'origine était spécial pour lui. D'ailleurs, il a les même sensations avec la sélection des Fennecs qu'avec le club marseillais.

Entre les catégories U16 et U21, Amine Gouiri défendait les couleurs de l'équipe de France. Toutefois, l'actuel numéro 9 de l'OM a snobé Didier Deschamps. Plutôt que d'évoluer avec les Bleus chez les A, Amine Gouiri a préféré choisir l'Algérie.

PSG - OM : Un grand nom prêt à signer !

➡️ https://t.co/m5oZCGMjpb pic.twitter.com/C5ANFhrqia — le10sport (@le10sport) March 8, 2025

Gouiri est comme à Marseille en Algérie

Depuis le 12 octobre 2024, Amine Gouiri est international algérien. Et il ne regrette pas du tout son choix. Lors d'un entretien accordé Maritima Médias sur YouTube, l'attaquant de l'OM a fait part de son immense fierté de jouer avec les Fennecs, vivant une incroyable idylle avec sa sélection.

«C'est spécial»

« Mes débuts avec l'Algérie ? Franchement, c'est une fierté de jouer pour l'équipe nationale d'Algérie. Porter ce maillot, pour la famille, les proches, tout le monde, c'est spécial. Quand on joue là-bas, ça me fait penser à Marseille : la sélection, l'ambiance, le Vélodrome... Quand tu portes ce maillot, tu as envie de te battre à 100%. A la trêve de mars, on a deux matchs très importants pour la Coupe du Monde. On a loupé deux Coupe du Monde, donc là on ne veut pas la louper. Si c'est vraiment un objectif de jouer la Coupe du Monde avec l'Algérie ? Oui, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est un rêve, parce que quand j'étais petit, je regardais la Coupe du Monde à la TV, en 2010, en 2014... Donc là, le fait de pouvoir être acteur, se qualifier pour la Coupe du Monde et la jouer, c'est encore plus excitant, donc j'espère qu'on va tout faire pour se qualifier », a confié Amine Gouiri, recrue hivernale de l'OM.