Greenwood - OM : Gros problème annoncé !

Mason Greenwood, arrivé à l’OM l'été dernier pour 30 M€, réalise une belle saison avec 15 buts et 3 passes décisives, mais son attitude sur le terrain divise. Des observateurs, comme Lionel Charbonnier, pointent son manque d’implication, notamment en termes de passes décisives. Roberto De Zerbi, son coach, exige également plus de régularité et de sacrifices de sa part.

Arrivé à l’OM lors du dernier mercato d’été pour environ 30 M€, Mason Greenwood s’est vite imposé dans l’attaque marseillaise. L’ancien attaquant de Manchester United est actuellement le deuxième meilleur buteur du championnat avec 15 réalisations et 3 passes décisives. Des statistiques satisfaisantes, mais avec une attitude qui pose problème à certains observateurs.

«Il est trop spectateur»

Lionel Charbonnier s’est exprimé dans L'After Foot sur le cas Mason Greenwood : «16 buts quand t'es ailier, c'est pas mal, il risque de passer la vingtaine (de buts). Par contre, quand je vois seulement trois passes décisives, le ratio est trop loin pour moi. Quand t'es ailier, tu dois avoir plus de passes décisives, au moins huit ou neuf. Si tu prends ses cinq derniers matchs, il est là un coup sur deux. Des fois, il est trop spectateur à mon goût. Des fois, il va même pas au deuxième poteau, il reste le long de la touche.»

«J’attends plus de lui»

Roberto De Zerbi avait lui aussi parlé de l’irrégularité de Mason Greenwood lors de sa dernière conférence de presse : «Je le voulais ici, je l’ai dit et redit. C’est le premier joueur que j’ai contacté, avant même de signer à Marseille. J’avais déjà parlé à son père. Personne ne peut avoir plus de respect pour lui que moi. Mais cela ne change rien : j’attends plus de lui. Il doit faire plus, car ce qu’il montre actuellement n’est pas suffisant. S’il veut réaliser son ambition de devenir champion, il doit être plus régulier, faire plus de sacrifices et être plus déterminé. Sinon, en tant qu’équipe, on retombe toujours dans le même schéma : un très bon match, puis une défaite à Auxerre, puis une victoire contre Nantes… C’est trop irrégulier, ce sont des vagues. Et c’est quelque chose que je n’aime pas.»