OM : Rabiot est tombé amoureux !

Arrivé à l’OM en septembre 2024, Adrien Rabiot a tout de suite montré que le club avait réalisé un grand coup en le signant. Après des passages au PSG, son club formateur, et à la Juventus, le milieu de terrain a posé ses valises à Marseille, où il a été accueilli en rockstar par les supporters. Véritable coup de foudre entre Rabiot et l’OM ? Ce qui est sûr, c’est que son passé parisien n’a pas empêché les fans marseillais de l’adopter immédiatement.

«J’ai l’impression d’être vraiment reconnu à ma juste valeur»

Interrogé par Benoît Cheyrou dans un entretien donné à DAZN, Adrien Rabiot revient sur son arrivée à l’OM et révèle ses échanges avec Mehdi Benatia :

«Si je regrette d’être passé à côté d’un plus gros club ? Non, pas du tout, au contraire. On en parle souvent avec Medhi Benatia, il m’envoie des messages, il me dit : "Cet amour-là que l’on te donne ici, est-ce que tu penses que tu aurais pu le trouver ailleurs, si tu étais parti à Manchester United ou ailleurs ?" Et c’est vrai que ce que je vis ici, cet amour que les gens me donnent, je ne l’ai pas connu ailleurs. Ici, j’ai l’impression d’être vraiment reconnu à ma juste valeur.»

Un repositionnement gagnant

Avec la paire au milieu de terrain composée de Pierre-Emile Højbjerg et Valentin Rongier (ou Ismaël Bennacer), Adrien Rabiot a été repositionné plus haut sur le terrain, derrière l’attaquant. Un poste moins naturel, mais qui lui réussit, puisque l’ancien Parisien s’est transformé en buteur, enchaînant trois matchs consécutifs avec un but inscrit (Lyon, Angers, ASSE). Il porte ainsi son total à six buts et deux passes décisives toutes compétitions confondues. Reste à voir si l’OM parviendra à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions afin que cette belle idylle continue.