TPMP : Hanouna a mis «le KO le plus rapide de l'histoire»

Depuis son exclusion de la TNT la semaine dernière, l'émission de Cyril Hanouna Touche pas à mon poste continue d'être diffusée sur Internet et le célèbre animateur est toujours entouré de ses chroniqueurs pour débattre des sujets d'actualité. Ce jeudi, un clash a éclaté entre lui et Thomas Guénolé, politologue ayant tenu des propos jugés inadmissibles. Mais comme bien souvent, il a réussi à se faire entendre.

Lors de l'émission de jeudi de TPMP, les chroniqueurs débattaient autour de l'affaire de l'église mise en vente sur Leboncoin à Lens. Si l'action semble avoir choqué la grande majorité des personnes présentes autour de la table, ce n'était pas du tout le cas de Thomas Guénolé, qui accorde peu d'importance à la religion. Menaçant de quitter le plateau après son clash avec Cyril Hanouna, il a été rapidement rappelé à la raison.

🇫🇷📺 FLASH - Le chroniqueur de #TPMP, Thomas Guénolé, a quitté le plateau après que Cyril Hanouna lui a lancé « La ferme », avant de revenir peu après. pic.twitter.com/2R6SLo0Dv2 — AlertesInfos (@AlertesInfos) March 6, 2025

Cyril Hanouna monte au créneau

Alors qu'il s'expliquait avec Beatrice Rosen, Thomas Guénolé a été interrompu brutalement par Cyril Hanouna : « Thomas Guénolé, la ferme. » Une prise de parole qui ne lui a pas du tout plu. En effet, il a fini par se lever, et il était proche de quitter le plateau. « Non, pas comme ça, pas la ferme ! [...] La ferme, vous êtes sûr ? Ok ! Salut ! Vous ne me parlez pas comme ça ! » a-t-il lancé. Les deux hommes se sont ensuite expliqués directement l'un face à l'autre. « Vous venez de me dire : ‘la ferme’, c’est grossier. Il y a des jeunes qui nous regardent, vous me parlez comme ça, ça ne se fait pas », a réagi Thomas Guénolé.

Hanouna a le dernier mot

Campant sur ses positions, Cyril Hanouna a alors confirmé ses propos. « La ferme, parce que c’est insupportable. Quand je dis stop, c’est stop », avertit le présentateur. « Oui, là, c’est vrai, d’accord », concède Thomas Guénolé calmement avant de rasseoir instantanément. Une séquence conclue par des rires autour de la table lorsque Jean-Michel Maire a commenté la situation : « C’est le KO le plus rapide de l’histoire. »