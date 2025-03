Jackpot de 120M€ pour le PSG !

Alexis Brunet

La saison dernière, le PSG avait réalisé un très beau parcours en Ligue des champions. Les coéquipiers de Marquinhos s’étaient hissés jusqu’en demi-finale, malheureusement éliminés alors par le Borussia Dortmund. Malgré cet échec frustrant, les Parisiens peuvent toutefois se consoler avec un joli chèque. En effet, le club de la capitale a touché 121M€ grâce à ce joli parcours.

La saison dernière, le PSG a bien cru qu’il allait pouvoir goûter de nouveau à une finale de Ligue des champions. Après avoir éliminé le FC Barcelone en quart, les Parisiens avaient rendez-vous avec le Borussia Dortmund. Si de nombreux observateurs imaginaient les hommes de Luis Enrique favoris, ce sont finalement les Allemands qui se sont imposés et qui ont affronté le Real Madrid en finale (victoire 2-0 des Madrilènes).

Le PSG a reçu 121M€ pour son parcours en LDC

La déception était donc grande pour le PSG, qui a toutefois pu se consoler avec un joli chèque. En effet, l’UEFA a dévoilé les sommes perçues par les clubs lors de la dernière édition de la Ligue des champions et les Parisiens ont empoché pas moins de 121M€. Ils se classent troisièmes du classement derrière Manchester City et ses 122M€ et le Real Madrid qui a touché 141M€ au total.

Un chèque moins élevé cette saison ?

Cette saison, le PSG pourrait bien ne pas atteindre les demi-finales, car il a perdu son huitième de finale aller de Ligue des champions face à Liverpool (0-1) et il devra donc s’imposer par deux buts à Anfield pour passer en quarts. Toutefois, le nouveau format de la LDC permet aux clubs de gagner plus d’argent et les 36 équipes qui se sont qualifiées devront se partager 670M€ au total. Le club de la capitale a d’ailleurs déjà perçu 11M€ pour sa qualification en huitième de finale, et si les Parisiens arrivent à passer l’obstacle Liverpool, c’est un chèque de 12,5M€ qui tombera alors, puis 15M€ en cas de demi-finale et 18,5M€ supplémentaires pour les finalistes.