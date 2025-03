PSG : La scène ahurissante avec Cyril Hanouna !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi soir, le PSG accueillait Liverpool pour une rencontre de Ligue des Champions. Un choc qui a fait venir du beau monde au Parc des Princes. Dans les tribunes, on a notamment pu apercevoir Cyril Hanouna. Présent aux côtés du présentateur de TPMP, Mokhtar, qui s’occupe de sa sécurité, a raconté une scène pour le moins particulière.

Parmi les personnalités présentes au Parc des Princes pour PSG-Liverpool, Cyril Hanouna était là. Et, accompagné par Mokhtar, il a passé une bonne soirée malgré la défaite parisienne. « On a kiffé hier. On était bien tous les deux. On a été prendre un petit verre à la mi-temps. (…) On s’est régalé, tout le monde était très sympa. Des amours », a confié le présentateur de TPMP.

« Ça t’insulte, ça t’insulte, mais… »

Mokhtar était donc avec Cyril Hanouna ce mercredi soir au Parc des Princes. Et en marge de ce PSG-Liverpool, il a assisté à une scène complètement étonnante comme il a pu le raconter sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste : « On voit les vrais gens on va dire. Ça t’insulte, ça t’insulte, mais quand ils sont à côté de toi, « Cyril, Cyril ». Des grands patrons de chaines ».

« Des gens ont failli tomber de la tribune pour voir Cyril »

Il s’en est d’ailleurs passé des choses avec Cyril Hanouna dans lez tribunes du Parc des Princes pour ce PSG-Liverpool. Ainsi, Mokhtar a également raconté : « Il y avait beaucoup de monde. Des gens ont bousculé et ont failli tomber de la tribune pour voir Cyril. (…) Je marchais, j’ai vu un mec arriver, il a poussé Nasser, il a failli tomber. Tout ça pour dire à Cyril « faut qu’on mange ensemble ». C’est vrai ».

De son côté, Cyril Hanouna a été contrarié à un moment en particulier par celui qui l’accompagnait. C’est ainsi que le présentateur de TPMP a expliqué : « Je ne dirais pas ce que tu chantais, parce que franchement… Il chantait des trucs de fou, c’est un fou. (…) Je vous dis la vérité et c’est ça qui ne m’a pas plu, je lui ai dit de se calmer à un moment, il a mis l’ARCOM dans tous les chants de supporters. Je vous jure que c’est vrai. Donc les mecs autour se disaient c’est qui ces fous ».