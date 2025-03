Sanction : Le PSG est fixé après le gros coup de gueule !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi soir, le PSG s’est donc incliné face à Liverpool (0-1) lors de son huitième de finale aller de Ligue des Champions. Mais voilà que le score aurait pu être différent, le club de la capitale s’estimant lésé par l’arbitrage de la rencontre. A la mi-temps, Luis Campos n’avait d’ailleurs pas hésité à exprimer sa colère auprès des hommes en noir. Un coup de gueule qui ne devrait avoir aucune incidence pour le conseiller sportif portugais du PSG.

Grâce à un but de Harvey Elliott en fin de match, Liverpool a fait un braquage ce mercredi soir face au PSG en Ligue des Champions. Les Reds ont donc remporté le match aller (0-1), mais voilà qu’ils ne sont également pas passés loin de la correctionnelle. En effet, Alisson a sorti le match de sa vie, multipliant les arrêts pour sauver les joueurs d’Arne Slot, qui auraient pu terminer à 10. En effet, en première mi-temps, on a notamment assisté à une action très litigieuse avec un contact d’Ibrahima Konaté dans le dos de Bradley Barcola. Mais voilà que l’arbitre de la rencontre n’a pas bronché, ne sifflant pas de penalty et ne donnant pas de carton rouge au défenseur central français.

PSG - Pascal Praud : Le scandale dénoncé en direct !

« C'est penalty et carton rouge tous les jours »

C’est cette action qui a fait dégoupiller Luis Campos. La scène a été filmée et à la mi-temps, le conseiller sportif du PSG était descendu dans les couloirs du Parc des Princes pour pousser un coup de gueule auprès des arbitres. « C'est penalty et carton rouge tous les jours », a crié à plusieurs reprises le Portugais. Ce à avoir Virgil Van Dijk avait même répondu à Campos : « Ce n’est pas la Ligue 1, frère ».

Luis Campos n’a rien à craindre

Suite à cette scène et le coup de gueule de Luis Campos, on était dans l’attente d’une possible sanction à l’encontre du dirigeant du PSG. Quid alors du Portugais ? Selon les informations de L’Equipe, l’UEFA aurait pris la décision de ne pas ouvrir de dossier disciplinaire à l’encontre de Campos, estimant que cela n’était pas assez sérieux.