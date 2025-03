Daniel Riolo choqué, la rupture en direct sur RMC !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Connu pour ses prises de position tranchées sur le football chaque soir sur RMC, Daniel Riolo a été abasourdi lors de l'émission "Estelle Midi". La raison ? Apolline de Malherbe a avoué consommer ses pâtes avec du ketchup, déclenchant la stupeur du journaliste d’origine italienne, annonçant avec humour une « rupture » avec sa collègue.

Fils d’immigrés italiens, Daniel Riolo n’hésite jamais à afficher fièrement ses origines à l’antenne de RMC, et même à prendre position sur des sujets improbables entre deux débats foot. Cela a de nouveau été le cas cette semaine dans l’émission d’Estelle Denis, affichant son indignation après avoir appris que la journaliste Apolline de Malherbe mangeait ses pâtes… avec du ketchup.

Des pâtes avec du ketchup, Daniel Riolo s’insurge

« Je peux vous dire que Daniel Riolo a sursauté, s’est levé de son siège », a lancé Estelle Denis dans son émission après avoir diffusé l’extrait sonore concernant celle qui est à la tête de la matinale et de l’interview politique de RMC chaque jour. « Je crois qu’Apolline de Malherbe a dit oui... », a déploré l’éditorialiste de l’After Foot, dépité par cette réponse.

« Une rupture vient de s’effectuer en direct »

« Et alors ? Elle doit être virée ? », a surenchéri avec humour Estelle Denis, face à un Daniel Riolo ayant du mal à se remettre de cette réponse. « Je pense que je ne vais plus jamais lui parler. Pourtant, je l’aimais bien. Je l’aime bien Apolline, mais là, une rupture vient de s’effectuer en direct », a-t-il rétorqué sur un ton sarcastique. On ne devrait pas voir les deux journalistes de RMC à la même table sitôt !