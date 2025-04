Ntamack absent, sa femme lui vole la vedette !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pour la 21ème journée de Top 14 entre le Stade Français et le Stade toulousain qui se déroulera à Jean Bouin dimanche soir, il ne faudra pas compter sur Romain Ntamack. Son coach Ugo Mola a décidé de laisser le demi d'ouverture au repos. Et avec la blessure longue durée d'Antoine Dupont, la mascotte temporaire des Toulousains à Paris pourrait bien être Malachi Hawkes. Explications.

Dimanche dernier, le Stade toulousain arrachait un succès ô combien important à Mayol. (21-18). Confrontés au Rugby club toulonnais, les hommes d'Ugo Mola ont pris le meilleur dans les ultimes moments d'une rencontre étriquée pour valider leur ticket pour la demi-finale de Champions Cup. Tenante du titre, l'équipe d'Antoine Dupont blessé pendant le tournoi des 6 nations le 8 mars dernier, est donc toujours en lice pour un nouveau sacre européen. Pour continuer de rêver, il faudra disposer de Bordeaux-Bègles le 4 mai prochain, l'UBB étant dauphine du Stade toulousain au classement du Top 14.

Ntamack ménagé, Hawkes est l'attraction du Stade toulousain à Paris ?

D'ici-là, place au championnat pour le Stade toulousain. Ce dimanche 20 avril, un déplacement à Paris pour y affronter le Stade Français est au programme. Mais ce sera cependant sans l'autre figure de proue de l'effectif de Toulouse avec Antoine Dupont : Romain Ntamack. En effet, Ugo Mola a décidé de le ménager. Ce qui permet à un autre joueur du Stade toulousain de tirer la couverture médiatique sur lui, en la personne de Malachi Hawkes. Le pilier droit de 22 ans va connaître sa troisième titularisation avec le Stade toulousain comme rapporté par France Bleu dimanche à Jean Bouin.

«Je ne suis pas allé chez le coiffeur depuis trois ans. C'est ma copine qui me les coupe»

Et la raison pour laquelle on évoque Malachi Hawkes n'est pas uniquement dû à ses aptitudes sportives... mais aussi à son look. Adepte d'un combo mulet et moustache qu'il est assez difficile de manquer, Hawkes a révélé une anecdote amusante à ce sujet : il doit tout ce look à sa compagne. « Je ne suis pas allé chez le coiffeur depuis trois ans. C'est ma copine qui me les coupe, ça ne me coûte rien. Elle me les coupe devant la télé, j'aime bien ».

«On ne faisait que parler des performances de Malachi»

Son coéquipier Peato Mauvaka, membre du XV de France notamment, a affirmé à la presse que le sujet Malachi Hawkes était revenu en sélection pendant le tournoi des 6 nations remporté par l'équipe de Fabien Galthié, où certains sont impressionnés par le pilier du Stade toulousain. « Quand on regardait les matches de Toulouse avec Uini (Atonio, pilier de La Rochelle, ndlr), comme on était tout le temps ensemble, on ne faisait que parler des performances de Malachi. Il est petit, il est gazif, il a des mains, c'est un très très gros joueur et j'ai hâte de jouer avec lui dimanche ».