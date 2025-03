Hanouna : «Je t’aime», l’incroyable déclaration à une star de la TV

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La disparition de C8 a ému le monde de la télévision. Fraîchement éliminé de Danse avec les Stars sur TF1, Nelson Monfort a rendu hommage à Cyril Hanouna, son ancien collègue à France Télévisions. Sur le plateau de Touche pas à mon Poste, l'animateur star lui a rendu la pareille.

Une décision qui ne passe pas. L’ARCOM a décidé de supprimer NRJ 12, mais aussi C8. Une manière de couper la tête de Cyril Hanouna, qui a vite repoussé sur Youtube ou encore Dailymotion. Malgré la disparition de la chaîne, la marque Touche pas à mon poste existe toujours. Et l’animateur a profité de son émission pour rendre hommage à Nelson Monfort, qui déclarait ceci.

PSG : «Ce n’est pas la Ligue 1», le clash surréaliste face aux caméras !

➡️ https://t.co/21GG5OQNfY pic.twitter.com/cpse2L0WWn — le10sport (@le10sport) March 7, 2025

L'hommage de Nelson Monfort

« Je l'aime bien Cyril. En fait, il estime qu'il me doit énormément. Il ne me doit rien du tout ! Mais c'est vrai qu'on a animé ensemble la terrasse de Roland-Garros. Oui, je trouve qu'il y a un acharnement. Et je trouve qu'ils ne sont pas tellement défendus par les médias. Ça me plaît moins. Je veux dire, attendez, on ne peut pas en France aujourd'hui au XXIe siècle, interdire une chaîne. Je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche là-dedans, non ? On est dans un pays libre » avait confié l’ancien journaliste sportif.

« Je voulais te remercier »

Une sortie qui a visiblement touché Cyril Hanouna. « Tu as eu des mots qui m'ont beaucoup touché. Je voulais te faire une déclaration. J’ai démarré avec toi, tu m’as toujours soutenu lorsque l’on animait une émission sur la terrasse de Roland-Garros. Il a toujours été là pour moi. A un moment on lui avait dit : « On va mettre un mec avec vous ». Je sortais de nulle part. Et Nelson m’a accueilli à bras ouverts, il était formidable. On a rigolé ensemble. Je voulais te remercier, je t’aime fort » a confié l’animateur.