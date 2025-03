Hanouna : Enorme clash en direct, il menace de partir !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Malgré l'arrêt de C8, Cyril Hanouna anime toujours son émission Touche pas à mon poste sur le web et sur certaines box internet. Le célèbre animateur a connu une petite altercation avec le politologue Thomas Guénolé, auteur de propos jugés inacceptables par les téléspectateurs sur l'affaire concernant la mise en vente sur Leboncoin d'une église à Lens. Ce dernier a brièvement quitté le plateau en direct.

Dans l'émission de mercredi, Thomas Guénolé estimait que ce n'était pas grave de mettre en vente un édifice religieux comme c'est le cas à Lens. Cyril Hanouna avait déjà réagi à ses propos limites en se confrontant à lui, et le lendemain, le sujet a de nouveau été mis sur la table. Le politologue a avancé ses arguments, alors que la chroniqueuse Beatrice Rosen lui témoignait son désaccord. Cyril Hanouna s'en est alors mêlé, ce qui n'a pas plu à Thomas Guénolé.

🇫🇷📺 FLASH - Le chroniqueur de #TPMP, Thomas Guénolé, a quitté le plateau après que Cyril Hanouna lui a lancé « La ferme », avant de revenir peu après. pic.twitter.com/2R6SLo0Dv2 — AlertesInfos (@AlertesInfos) March 6, 2025

Cyril Hanouna part au clash

Fatigué par la prise de parole de Thomas Guénolé, Cyril Hanouna n'a pas hésité une seule seconde : « Thomas Guenolé, la ferme. » Vexé par ces mots, le chroniqueur s'est levé en menaçant de partir. « La ferme, vous êtes sûr ? Ok ! Salut ! Vous ne me parlez pas comme ça ! » a-t-il lancé en se levant de sa chaise. Les deux hommes se sont ensuite expliqués. « Vous venez de me dire : ‘la ferme’, c’est grossier. Il y a des jeunes qui nous regardent, vous me parlez comme ça, ça ne se fait pas » poursuit Guénolé. « La ferme, parce que c’est insupportable. Quand je dis stop, c’est stop » conclut Cyril Hanouna. Visiblement, l'argument était suffisant, puisque le chroniqueur s'est rassis à sa place.

« Vous faites du mal à beaucoup de monde »

En total désaccord avec les propos de Thomas Guénolé, qui a fait savoir qu'il ne croit pas en Dieu, Cyril Hanouna a tout de même poursuivi la discussion avec son chroniqueur. « Moi, je fais un effort pour rester poli avec vous quand vous m’envoyez chi*r comme une m*rde. Vous ne me dites pas ‘la ferme’, ça ne se fait pas. C’est gonflant. Je prends sur moi. Insupportable, ce n’est pas une excuse. Même quand quelqu’un est insupportable, on reste poli. Vous pouvez vous énerver mais on peut rester courtois aussi », ajoute le politologue. « Vous faites du mal à beaucoup de monde. Donc si je vous ai dit ‘la ferme’, je ne le regrette pas un instant. Vous faites du mal à énormément de gens. C’est insupportable pour nos oreilles. C’est sacrilège. C’est incroyable ce que vous dites. On peut être athée, mais on peut respecter les gens », ajoute Cyril Hanouna. L'animateur a ensuite montré un sondage concernant les propos de Thomas Guénolé, qui auraient choqué 87% des téléspectateurs de l'émission.