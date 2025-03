Zinédine Zidane, la confirmation à Marseille

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que l'équipe de France s'apprête à défier la Croatie en quarts de finale de la Ligue des Nations, le départ de Didier Deschamps après le Mondial 2026 continue d'être discuté. Invité à une conférence à l'INSEEC, une fameuse école de commerce, Jean-Pierre Papin a validé la piste menant à Zinédine Zidane.

Une page va se tourner après le Mondial 2026. Didier Deschamps laissera sa place à la tête de l’équipe de France vacante. Et pour beaucoup, ce poste est promis à Zinédine Zidane. Un candidat d’ailleurs validé par l’actuel sélectionneur des Bleus.

Deschamps valide la piste Zidane

« Il est l'un des monuments du football français et du football mondial. C'est lui qui a contribué à cette première étoile sur notre maillot. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football » avait confié Deschamps dans les colonnes de L’Equipe. Une autre figure du football français a pris parti pour Zidane.

Une légende de l'OM confirme la tendance

Actuel entraîneur de l’équipe réserve de l’OM, Jean-Pierre Papin a confirmé que le champion du monde 1998 était le mieux placé pour prendre la suite de Deschamps. « Je pense que ce poste-là revient de droit à Zidane. Je pense que Zizou l’a mérité, par rapport à ce qu’il a fait au Real Madrid en tant qu’entraîneur, par rapport au joueur qu’il a été. Je pense que c’est un très bon compromis » a-t-il lâché au cours d’une conférence donnée à l’INSEEC.