Transfert de Gouiri : L’OM répond à Riolo !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du dernier mercato hivernal, ce sont 4 nouveaux joueurs qui ont rejoint l’OM. Parmi eux, on retrouve notamment Amine Gouiri, acheté 20M€ à Rennes. Un transfert loin de faire l’unanimité toutefois. Daniel Riolo faisait notamment partie de ceux à émettre des doutes sur l’arrivée de l’Algérien à Marseille. De quoi faire réagir Medhi Benatia.

Amine Gouiri est aujourd’hui un joueur de l’OM. Sacré meilleur joueur de Ligue 1 en février, l’Algérien cartonne pour ses débuts. Pourtant, certains ont douté de ce recrutement du club phocéen. En effet, Daniel Riolo et d’autres n’étaient clairement pas convaincus par le choix de l’OM de s’offrir Gouiri. Voilà qu’ils ont visiblement eu tort.

99 % : La grande annonce sur la vente de l’OM !

➡️ https://t.co/yaa2BLe7k0 pic.twitter.com/4XCvCfu9me — le10sport (@le10sport) March 16, 2025

« J’ai entendu dire que ce n’est pas un vrai numéro 9 »

Ce dimanche, à l’occasion de Téléfoot, Medhi Benatia a d’ailleurs répondu à ceux qui ont douté du recrutement d’Amine Gouiri. Le directeur du football à l’OM a alors fait savoir : « J’ai entendu dire que ce n’est pas un vrai numéro 9, que c’est une erreur, c’est n’importe quoi. Aujourd’hui, on montre qu’il faut laisser les gens faire leur travail ».

« Il faut laisser les gens travailler »

« Il faut laisser les gens travailler, chacun fait le sien et tout se passe bien. Quand tu vois le but qu’il met, c’est un but de numéro 9 », a conclu Medhi Benatia à propos d’Amine Gouiri.