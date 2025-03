Mercato - Rabiot : Son avenir à l’OM est scellé ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En débarquant à l'OM en septembre dernier, Adrien Rabiot n'avait certainement pas pour idée de passer des années dans le club de la cité phocéenne. Le joueur français a signé un contrat jusqu'en 2026 et observe la possibilité de partir l'été prochain s'il trouve une autre opportunité. Mais l'ancien Parisien semble se plaire à Marseille.

Désireux de trouver un nouveau club assez prestigieux à ses yeux l'été dernier, Adrien Rabiot n'a pas revu ses exigences à la baisse assez rapidement et a commencé la saison sans club. Le Français a fini par rejoindre l'OM en septembre à la surprise générale, un choix d'autant plus étonnant quand on sait qu'il a porté très longtemps le maillot du PSG. Mais à 29 ans, il semble se voir jouer un moment à Marseille.

Rabiot a négocié son arrivée

Sous contrat jusqu'en 2026 avec l'OM, Adrien Rabiot a trouvé un accord avec les dirigeants à son arrivée de le laisser partir à la fin de la saison si jamais l'envie lui prenait. Le milieu de terrain ne savait pas trop quel accueil il allait recevoir à l'époque et force est de constater qu'il s'est bien intégré à l'effectif de Roberto De Zerbi. Cet accord ne tiendrait plus.

Rabiot se plaît à l'OM

D'après les informations de L'Equipe qui révélait cet accord, Adrien Rabiot ne songerait pas forcément à un départ l'été prochain puisqu'il se plaît à Marseille. Le club et le joueur auraient envie d'aller plus loin ensemble, ce qui signifie que Rabiot pourrait prolonger son contrat dans les mois à venir.