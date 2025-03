Transfert à 50M€ : Le PSG confirme une menace !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG avait mis gros sur la table en investissant pas moins de 50M€ lors du dernier mercato estival pour recruté Désiré Doué en provenance du Stade Rennais. Un choix payant, puisque le jeune crack de 19 ans est désormais appelé en équipe de France. Luis Enrique a d'ailleurs rappelé en conférence de presse la grosse concurrence affrontée sur le PSG dans ce dossier l'été dernier.

La nouvelle est tombée jeudi après-midi, et elle n'avait rien d'une surprise vu sa nouvelle performance XXL à Liverpool avec le PSG en Ligue des Champions : Désiré Doué (19 ans) a été convoqué pour la première fois de sa jeune carrière en équipe de France. La montée en puissance soudaine du jeune attaquant se poursuit, et Luis Enrique a d'ailleurs tenu à faire une piqûre de rappel samedi en conférence de presse au sujet de la présence de Doué au PSG.

Mercato : Il veut signer au PSG, l'annonce de son clan !

➡️ https://t.co/OgbvRzmWrd pic.twitter.com/rFMML88OeA — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) March 14, 2025

« Il avait plusieurs options cet été »

L'entraîneur espagnol du PSG se remémore le mercato estival très agité de Désiré Doué et se réjouit qu'il ait finalement opté pour un transfert au Parc des Princes, pour 50M€ : « Je suis très content qu’un joueur qui a eu plusieurs options cet été et qui a choisi Paris soit appelé en sélection. Ça me plaît beaucoup. C’est important pour des futurs joueurs qui pourraient venir : nous voulons rendre les joueurs plus puissants. Je suis donc enchanté pour Désiré Doué », assure Luis Enrique.

« Il est dans le club adéquat »

« Vous l’avez critiqué. Aujourd’hui, ce sont des éloges. Les critiques reviendront parce que le haut niveau, c’est comme ça. Il a eu des premiers mois d’adaptation. Nous l’avions vu à Rennes. Nous avions vu ses qualités techniques et tactiques, sa personnalité aussi. Il cueille les fruits de son travail. Il va encore évoluer. Il est dans le club adéquat pour grandir et disputer des matchs très importants. La Ligue des champions, c’est le niveau de la sélection avec les meilleurs joueurs, les meilleures équipes », poursuit l'entraîneur du PSG, ravi que Doué ait choisi son équipe alors qu'il avait l'embarras du choix au moment de quitter le Stade Rennais l'été dernier.