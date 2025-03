OM : L’ultimatum avant un transfert choc ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lors des deux dernières sorties (ratées) de l’OM en Ligue 1, Mason Greenwood s’est assis sur le banc des remplaçants au coup d’envoi. Une sanction sportive assénée par Roberto De Zerbi, fatigué de l’absence d’implication aux entraînements de l’attaquant anglais. Les dirigeants seraient sur la même longueur d’ondes et pourraient même finir par le vendre…

Après la réception du RC Lens (0-1), c’est pour le déplacement sur la pelouse du PSG que Mason Greenwood a été évincé de la composition de départ de Roberto De Zerbi (3-1). Certes, le meilleur buteur de l’OM cette saison est entré en jeu à chaque fois, mais force est de constater qu’il n’est plus si indispensable à l’entraîneur italien ces derniers temps.

Greenwood - OM : La mèche est vendue pour son transfert ?

➡️ https://t.co/tiR59migfg pic.twitter.com/NmQy1wcf0q — le10sport (@le10sport) March 18, 2025

L’OM irrité par Greenwood

La cause ? Selon Florent Germain qui a profité de son passage sur l’émission Virage Marseille de BFM Marseille, a fait part d’une certaine exaspération ressentie par Roberto De Zerbi quant au manque d’implication de Mason Greenwood lors des séances d’entraînement notamment. Il est entre autres question de nonchalance pas du tout appréciée de De Zerbi et de la direction de l’OM.

Plus d’implication ou un transfert pour Mason Greenwood

De plus, le journaliste de RMC assure que le comité directeur de l’OM ne se fixerait une limite claire et nette avec Mason Greenwood. Si aucun progrès important n’est noté au fil des semaines concernant son investissement, un transfert de la recrue phare de l’été 2024 à l’Olympique de Marseille pour plus de 31M€, ne serait absolument pas à écarter.