«Prendre du plaisir», le précieux conseil donné par Marion Rousse !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Compagne de Julian Alaphilippe, Marion Rousse est aujourd’hui l’une des ambassadrice du cyclisme en France. Consultante et présentatrice sur France Télévisions, directrice du Tour de France féminin, elle parle de son sport à de multiples occasions. Ça a encore été le cas sur ses réseaux sociaux. Via Instagram, Marion Rousse a prodigué ses conseils pour « rester motivé à vélo ».

Quand il s’agit de parler de cyclisme, Marion Rousse sait parfaitement quoi dire. En effet, l’actuelle compagne de Julian Alaphilippe a été championne de France il y a quelques années de cela. Une expérience dont elle se sert aujourd’hui pour prodiguer ses analyses et parler de son sport. Rousse est ainsi consultante sur France Télévisions lors des grandes courses et elle est également devenue présentatrice sur le même groupe d’une émission… sur le vélo. A côté de cela, Marion Rousse est la directrice du Tour de France femmes, ce qui en fait plus que jamais l’ambassadrice du cyclisme en France.

« Roulez bien entouré ! »

Sur Instagram, en collaboration avec Skoda, l’un de ses partenaires, Marion Rousse a prodigué ses conseils pour la pratique du vélo et garder une motivation importante. « Bonjour à tous, c’est Marion Rousse et aujourd’hui, je vous donne mes trois conseils pour rester motivé à vélo. Conseil numéro 1, roulez bien entouré ! Eh oui, le fait de rouler à plusieurs permet de se motiver les uns les autres », a commencé par expliquer l’ancienne championne de France.

« Conseil numéro 3 et peut-être le plus important, faites vous plaisir »

Après son premier conseil, Marion Rousse a dévoilé deux autres conseils, tout aussi importants. « Conseil numéro 2 roulez à votre rythme, ça ne sert à rien d’aller trop vite et de vous dégoûter pour ensuite laisser le vélo au placard pour plusieurs mois. Conseil numéro 3 et peut-être le plus important, faites vous plaisir, prenez du plaisir, partez à l’aventure, allez explorer près de chez vous, c’est ça aussi le vélo », a-t-elle poursuivi.