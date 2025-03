Antoine Dupont : Rencard à Paris, l'énorme lapin posé par Iris Mittenaere !

La rédaction

Ces derniers jours, Antoine Dupont défraye la chronique pour son supposé couple avec Iris Mittenaere, ancienne Miss France. Selon Paris-Match, plusieurs témoins les auraient aperçus récemment ensemble à Paris et à Genève. La Miss Univers 2016 aurait même renoncé à une soirée de retrouvailles des Miss France pour rester auprès du capitaine du XV de France en attendant son opération.

Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit, Antoine Dupont va passer plusieurs mois hors des terrains. Comme indiqué par La Dépêche, le Stade Toulousain a indiqué que son opération était prévue « la semaine prochaine », sans préciser la date précise de l’intervention. Une épreuve dans laquelle il va pouvoir compter sur le soutien de sa nouvelle compagne, la Miss France et Miss Univers 2016, Iris Mittenaere.

Iris Mittenaere renonce à une soirée d’anciennes Miss France pour Antoine Dupont

Alors que plusieurs anciennes Miss France se réunissaient ce mercredi 20 mars au Royal Monceau à Paris, elle s’est d’ailleurs faite remarquer par son absence. D’après les informations de Closer, Iris Mittenaere n’était pas présente, puisqu’elle aurait décidé de se rendre à Toulouse afin de rester auprès d’Antoine Dupont en attendant que ce dernier se fasse opérer de son genou droit.

Leur liaison a été confirmée

C’est Paris-Match qui avait révélé leur liaison, dévoilant des photos sur lesquelles on les aperçoit tous les deux. « La star du rugby et l'ancienne Miss France n'ont d'yeux que l'un pour l'autre ces dernières semaines. Sur la pelouse, ce génie a le don de nous surprendre. En dehors aussi. C'est au bras d'une Miss Univers que le joueur né dans les Hautes-Pyrénées a fêté la victoire du XV de France à l'issue du tournoi des Six-Nations », écrivait l’hebdomadaire. Depuis, la relation entre Antoine Dupont et Iris Mittenaere a été confirmée par plusieurs sources, notamment Le Parisien. Le couple avait notamment été photographié le dimanche 16 mars près des Champs-Élysées au lendemain du Tournoi des 6 Nations remporté par le XV de France.