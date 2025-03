Antoine Dupont à Paris, l’invitation qu’il ne pouvait pas refuser

Axel Cornic

Gravement blessé au genou, avec une rupture des ligaments croisés qui le tiendra éloigné des terrains pour au moins huit mois, Antoine Dupont n’a pas pu participer au dernier match du Tournoi des 6 Nations 2025. Mais il a tout de même pu soulever le trophée en compagnie de ses coéquipiers du XV de France, heureux de lui offrir cette victoire.

C’est le gros point noir du 6 Nations 2025. Alors qu’il survolait la planète rugby, Antoine Dupont a été touché au genou en marge d’un ruck lors du choc entre la France et l’Irlande (27-42). Le verdict est lourd, avec le capitaine tricolore qui a dû quitter le terrain et sera indisponible pour un long moment.

La victoire pour Dupont

C’était la fin du Tournoi des 6 Nations, mais pas de l’aventure pour Dupont, qui a tout de même souhaité rester auprès du XV de France pour préparer le dernier match face à l’Ecosse. Et juste avant ce match, Grégory Alldritt lui lançait déjà un message très fort. « C’est quelqu’un qui nous apporte beaucoup, qui donne énormément pour cette équipe. C’est bien de lui rendre la pareille et j’espère qu’on n’aura pas fait tout ça en vain et que ce week-end il pourra soulever le trophée » avait déclaré le troisième-ligne français, qui l’a remplacé en tant que capitaine.

« Antoine était attendu par ses coéquipiers, lui le capitaine de cette équipe »

L’histoire est belle, puisque le XV de France est justement allé chercher cette victoire à domicile (35-16), fêtant le titre devant son public et avec Antoine Dupont ! On a en effet pu le voir soulever le trophée du Tournoi des 6 Nations sur l’estrade officielle, en compagnie de ses coéquipiers « C’était un moment très fort de voir Antoine monter sur le podium, attendu par ses coéquipiers, lui le capitaine de cette équipe. Ça valait plus que beaucoup de mots » a déclaré Laurent Sempéré, coach des avants du XV de France, sur la chaîne YouTube de la FFR.