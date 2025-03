Pierre Ménès : L’usurpation d’identité pour un transfert au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

De 1992 à 1995, David Ginola a porté le maillot du PSG. Arrivé en provenance de Brest, il était ensuite parti poursuivre sa carrière du côté de l’Angleterre et Newcastle. Pierre Ménès en a d’ailleurs des choses a raconté sur le passage de Ginola à Paris. Des anecdotes ont ainsi été dévoilées sur sa signature au PSG et comment une usurpation d’identité avait vendu la mèche de son départ vers les Magpies.

Sur Youtube, Pierre Ménès a évoqué sa relation avec David Ginola. Les deux hommes étaient visiblement très proches comme l’a raconté le journaliste sportif : « J’avais énormément sympathisé avec David Ginola à Brest. Il est arrivé au PSG, et j’ai un souvenir assez ému avec David c’est que son fils et le mien sont nés le même jour, je crois. J’avais fêté la naissance de mon enfant avec le sien à l’hôtel à Saint-Germain-en-Laye. C’est l’époque où je sortais beaucoup avec les joueurs ».

Un transfert rocambolesque au PSG

Pierre Ménès est par ailleurs revenu sur les coulisses rocambolesques de la signature de David Ginola au PSG. « Le PSG a enrôlé David Ginola qui avait signé à Paris après des moments rocambolesques à Brest où Jean-Pierre Bernès s’était déplacé à Brest pour le faire signer à l’OM. N’arrivant pas à attraper François Yvinec (ancien président de Brest), il était allé chez lui, Yvinec l’avait vu arriver et s’était enfuit à travers les champs pour ne pas parler à Bernès. Du coup c’est le PSG qui rafle la mise », a-t-il expliqué.

« J’appelle Air France, je me fais passer pour Rocheteau »

David Ginola sera ensuite reparti du PSG en 1995 pour Newcastle. Un transfert que Pierre Ménès avait annoncé en premier grâce notamment à une usurpation d’identité : « Il y a le départ de Ginola, qui part en grande partie en raison d’une incompatibilité d’humeur avec Luis Fernandez. Et on ne sait pas trop où va Ginola. Je ne sais plus comment j’arrive à savoir qu’il a un contact avec Newcastle. Rocheateau était son agent. J’appelle Air France, je me fais passer pour Rocheteau en disant : « Je voudrais bien vérifier que ma secrétaire a réserver mon vol pour demain ». Effectivement, Air France me dit que je suis confirmé pour le vol de demain. Je savais que Rocheteau allait à Newcastle le lendemain donc je titre « Ginola fonce vers Newcastle ». Ginola à Newcastle, c’est un des bons coups transfert de ma carrière qui a compensé pas mal de merdes que j’ai pu faire comme Djetou à Barcelone ».