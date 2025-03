PSG : Une star humiliée, les images qui font le buzz…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Gardien star du PSG et encore plus depuis sa prestation XXL du côté de Liverpool en 1/8ème de finale retour de Ligue des champions (1-1 puis 4-1 aux tirs au but), Gianluigi Donnarumma a encaissé un but lunaire au terme d’un manque de concentration sur un corner. Toute la défense italienne a été prise à revers par la malice allemande dimanche (3-3). Des images qui font déjà beaucoup parler.

Il avait été impérial avec le PSG sur la pelouse de Liverpool le 11 mars dernier dans le cadre du 1/8ème de finale retour de Ligue des champions. Et ce, tant dans le jeu que lors de la séance de tirs au but au cours de laquelle Gianluigi Donnarumma a repoussé les tentatives de Darwin Nunez et de Curtis Jones (1-0 puis 4-1).

Un corner joué rapidement sans que les Italiens ne s’en rendent compte

En Allemagne dimanche soir à l’occasion du quart de finale retour de la Ligue des nations contre la Mannschaft, le gardien star du PSG a vécu une soirée beaucoup moins festive qu’à Liverpool 10 jours plus tôt. Dès la 36ème minute, Donnarumma encaissait s’inclinait déjà pour la deuxième fois. Sur un corner joué rapidement par Joshua Kimmich, Jamal Musiala a poussé le ballon dans le but vide à cause d’un ajustement tactique effectué par Gianluigi Donnarumma auprès de sa défense.

Un but casquette qui met le feu à la toile

Un but véritablement cocasse que l’arrière-garde italienne n’a même pas contestée, semblant résignée après une première demi-heure délicate face aux offensives allemandes. Gianluigi Donnarumma avait le visage des mauvais soirs et n’a pas fini de voir son erreur animer les réseaux sociaux dans les prochaines heures. Des images qui sont déjà grandement relayées sur X. Finalement, l’Italie est revenu au score en arrachant le match nul (3-3). La défaite (2-1) de l’aller a cependant scellé le sort de la Squadra Azzurra dans cette Ligue des nations.