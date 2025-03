PSG : Dembélé éclipse Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’une saison étincelante du côté du PSG, Ousmane Dembélé se régale. L’attaquant de 27 ans enchaîne les buts au sein du club de la capitale, au point d’être désormais considéré comme un candidat au Ballon d’Or. Buteur ce dimanche soir avec l’équipe de France, Dembélé a d’ailleurs dépassé Kylian Mbappé en termes de statistiques.

Il est la nouvelle star du PSG. Arrivé à Paris en 2023, Ousmane Dembélé a régulièrement été pointé du doigt pour son manque de réalisme face au but adverse. Mais sur cette saison, le numéro 10 parisien cartonne, et réalise un début d’année 2025 exceptionnel, au point de faire oublier le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid l’été dernier.

Dembélé en feu

Repositionné dans l’axe par Luis Enrique, Ousmane Dembélé se plaît dans ce nouveau rôle. Ce dernier arrive bien plus rapidement face au but adverse, et cela fait la différence. Auteur de 23 buts depuis le début de l’année civile, le Français est le meilleur buteur européen sur la période, alors qu’aucun joueur français n’avait inscrit autant de buts sur ces trois premiers mois de l’année.

La star du PSG dépasse Kylian Mbappé

Buteur ce dimanche soir face à la Croatie avec l’équipe de France, Ousmane Dembélé a d’ailleurs dépassé un certain Kylian Mbappé. Comme le rapporte le compte X StatsduFoot, le numéro 10 du PSG a dépassé l’attaquant du Real Madrid en termes de buts inscrits sur la saison avec 32 buts contre 31 pour Mbappé.