40M€ : Le PSG a bouclé un coup unique !

En 2022, le PSG ne le savait sans doute encore pas, mais le club parisien bouclait un énorme coup en recrutant Vitinha en provenance du FC Porto contre 40M€. Devenu l’un des meilleurs milieux de terrain du monde, le Portugais impressionne. Claude Makélélé lui, adore le numéro 17, mais préfère tout de même son ancien coéquipier Marco Verratti.

La saison dernière, un phénomène a éclos dans les rangs du PSG. Auteur d’une excellente saison en 2023-2024, Vitinha confiait lui-même avoir beaucoup progressé : « Avoir joué à plusieurs positions cette année me donne une plus grande perspective pour savoir ce que je dois faire avancé, reculé, avec ou sans ballon... Je pense que cela me rend plus complet et je suis super content. Je veux continuer à apprendre ! Est-ce que je sens que je suis un joueur plus complet ? Sans aucun doute. Si nous ne sommes pas plus complets chaque année, quelque chose va mal. Je grandis avec des expériences d’entraîneurs différents », lâchait le Portugais.

Vitinha, le nouveau Verratti ?

Véritable métronome du milieu de terrain du PSG, le numéro 17 rappelle à certains Marco Verratti. L’Italien avait également cette capacité à résister à la pression avant de relancer proprement. Mais pour Claude Makélélé, le Portugais est plus complet, notamment dans la moitié de terrain adverse, mais doit encore s’inspirer du « Petit Hibou » Dans un entretien accordé à Carré, l’ancien capitaine du PSG a dû faire un choix entre les deux milieux parisiens.

« Vitinha doit apprendre de Verratti »

« Verratti ou Vitinha ? Verratti. Vitinha doit apprendre de Verratti et il sera beaucoup plus complet. Il peut faire milieu de terrain relayeur, puis finir. Et ça c’est une bonne chose. On n’en voit plus des milieux comme ça. A notre époque, c’est ce qu’on faisait, quand il n’y avait plus de solution, on devait dribbler, casser les lignes et partir. Il a ses capacités là, c’est pour ça que j’aime bien ce petit », a lâché l’ancienne gloire de Chelsea.