Mbappé : Sa rupture avec une star annoncée ?

L'équipe de France a la chance de posséder les deux joueurs les plus prolifiques de l'année 2025 : Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. En plus, les deux joueurs sont amis, ce qui participe à leur complicité sur le terrain. Mais sur RMC, Jérôme Rothen a affiché sa prudence en raison de la tendance qu'a Kylian Mbappé à vouloir mettre la lumière sur lui.

La relation amicale entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé va voler en éclat ? C’est une possibilité selon l’avis de Jérôme Rothen. Sur RMC, l’ancien joueur du PSG indique que cette proximité pourrait être remise en question en raison de la volonté de Mbappé d’éloigner toute concurrence.

Griezmann victime de Mbappé

« Ils sont très potes, mais Mbappé a toujours eu un côté égoïste. Il avait du mal à donner le flambeau à certains. La preuve Griezmann a au fil des années disparu parce qu’il était aimé des Français » a confié Rothen.

Mbappé bientôt jaloux de Dembélé ?

A terme, cette égoïsme pourrait bien porter préjudice à l’équipe de France. « Aujourd’hui, Dembélé est populaire parce qu’il est bon, fait briller le PSG et a une tête sympa. J’espère que Mbappé ne va pas lui mettre des bâtons dans les roues » a-t-il confié lors de l’émission Rothen S’Enflamme.