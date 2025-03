Mercato : Une star de Ligue 1 veut rejoindre Mbappé !

La rédaction

Jonathan David, attaquant du LOSC, est très convoité en vue du mercato. Si plusieurs clubs anglais, dont Arsenal et Manchester United, sont intéressés, le buteur Canadien ne cache pas son attirance pour la Liga, lui qui arrive à la fin de son contrat avec le club nordiste.

Comme Le10sport l’a révélé en exclusivité ce vendredi, Jonathan David est au cœur de nombreuses convoitises. Plusieurs clubs anglais, Arsenal, Tottenham et Manchester United, ont déjà entamé des négociations concrètes pour tenter de recruter le buteur du LOSC. Mais d'autres cadors européens, en dehors de la Premier League, suivent également la situation du 3e meilleur buteur de Ligue 1 avec attention.

«J'aimerais jouer en Liga»

Si l’Angleterre semble être la destination la plus probable, Jonathan David a lui-même laissé entendre qu’il avait une préférence pour un autre championnat. Dans un entretien accordé à It’s Called Soccer, l’attaquant canadien a confié son admiration pour la Liga et l'Espagne, une destination qu'a notamment rejoint Kylian Mbappé l'été dernier :

«La Premier League est beaucoup plus rapide et plus physique que tous les autres championnats. Mais en ce qui me concerne, j'ai grandi en regardant beaucoup de Liga et c'est le championnat que je préférerais. [...] Un jour, j'aimerais y jouer.»

David va quitter le LOSC

Quoi qu’il arrive, l’avenir de Jonathan David ne devrait plus s’écrire dans le Nord. Arrivé en 2020 en provenance de La Gantoise pour 27 M€, l’attaquant sera en fin de contrat en juin prochain et devrait donc s'engager librement où il le souhaite lors du prochain mercato estival.