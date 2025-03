Transfert à l’OM : Un gros buteur donne sa réponse !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Courtisé par l'OM qui aurait tenté une approche pour le recruter l'été dernier, Jonathan David arrive désormais en fin de contrat avec le LOSC et semble se diriger vers un départ libre en fin de saison. Conformément aux révélations exclusives du 10Sport, plusieurs clubs de Premier League en pincent pour David, et ce dernier ouvre d'ailleurs la porte au championnat anglais.

En novembre dernier, au micro de l'After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo révélait un vif intérêt de l'OM pour Jonathan David (25 ans), le buteur canadien du LOSC : « David a été approché par l’OM l’été dernier, sauf que l’OM ne pouvait pas se le payer. L’OM a parlé avec son agent », a révélé l'éditorialiste de RMC. Et l'OM est loin d'être le seul club à surveiller de près la situation de David...

Du beau monde en Premier League

Comme le10Sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le serial buteur du LOSC (23 buts cette saison) a la cote en Premier League puisque Arsenal, Tottenham et Manchester United sont sur le coup pour l'attirer libre étant donné qu'il arrivera en fin de contrat en juin prochain. Mais l'OM a-t-il une chance ?

C'est fini pour l'OM ?

Interrogé sur son avenir en conférence de presse alors qu'il se trouve actuellement en stage avec la sélection du Canada, Jonathan David a affiché une préférence claire pour son avenir : « La Premier League est beaucoup plus rapide et physique que tous les autres championnats. Mais pour ma part, j’ai grandi en regardant beaucoup la Liga et, pour moi, c’est mon championnat préféré. C’est le championnat que j’ai le plus aimé regarder, donc un jour j’aimerais jouer là-bas », a lâché le buteur du LOSC. L'OM semble donc distancé...