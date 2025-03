OM : «J'étais par terre», son transfert l'a anéanti !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2023, Dimitri Payet a vu son contrat être résilié à l'OM. Pour donner une nouvelle trajectoire à sa carrière, le milieu offensif de 37 ans a migré vers le Brésil, du côté de Vasco da Gama. Interrogé ce samedi, Dimitri Payet a avoué que son départ de l'OM lui avait fait beaucoup de mal.

Engagé initialement jusqu'au 30 juin 2024, Dimitri Payet a finalement quitté l'OM un an plus tôt. En effet, le contrat de l'ancien international français a été résilié. Pour poursuivre sa carrière, Dimitri Payet a rejoint Vasco da Gama librement et gratuitement le 17 aout 2023.

«J’avais besoin de cet amour»

Lors de son arrivée au Brésil, Dimitri Payet a été très bien accueilli par les supporters de Vasco da Gama. D'ailleurs, un fan a appelé sa fille Payet, tandis qu'un autre lui a offert le chapelet du baptême de son enfant. Lors d'un entretien accordé à Canal + ce samedi, Dimitri Payet est revenu sur son arrivée magique à Rio de Janeiro. « Je venais juste de signer, je n’avais encore rien donné. Je n’avais rien montré donc c’était un peu surprenant et c’était agréable. J’avais besoin de cet amour quand je suis arrivé, et c’est ce qu’ils ont réussi à faire, à me redonner envie de jouer au foot, à me redonner envie de travailler et de faire ce que j’aime dans le métier », s'est-il enflammé, avant de revenir sur son départ déchirant de l'OM.

«J'étais dans le mal après Marseille»

« Même c'est plus difficile sur le plan physique aujourd’hui, je prends beaucoup de plaisir ici, en jouant dans un club comme Vasco, un club aussi populaire et historique qui a connu des Romario, des Juninho, des Nene. On a beaucoup de pression ici et c’est ce que j’aime, donc j’avais besoin de ça à ce moment-là de ma carrière et de ma vie, parce que j’étais dans le mal, j’étais par terre après Marseille », a avoué Dimitri Payet.