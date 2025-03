«Ça lui tenait à cœur», Mbappé a retrouvé son premier amour !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après avoir manqué les deux derniers rassemblements de l’équipe de France dans des circonstances encore obscures, Kylian Mbappé a retrouvé les Bleus pour ces premiers matchs de 2025. Le capitaine français, qui n’a jamais caché son amour pour la sélection, a rapidement récupéré son costume de leader selon Aurélien Tchouaméni.

Un retour loin d’être fracassant. Jeudi soir à Split, l’équipe de France a coulé face à la Croatie dans le cadre du match aller des quarts de finale de la Ligue des Nations (2-0). Attendu au tournant pour son grand retour avec les Bleus, Kylian Mbappé n’a pas réussi à faire la différence. A l’instar de la quasi-totalité de ses partenaires, le numéro 10 français a été bien trop peu inspiré, et devra faire beaucoup mieux dimanche soir au Stade de France.

« Mon amour pour l’équipe de France n’a pas bougé »

Néanmoins, avec son retour en sélection, Didier Deschamps peut compter sur un Kylian Mbappé heureux de retrouver ses partenaires internationaux. Fin 2024, à l’occasion d’un long entretien accordé à l’émission Clique sur Canal +, l’attaquant du Real Madrid rappelait son amour du maillot français : « L’équipe de France, ça a toujours été le plus haut grade du foot, j’ai toujours dit qu’il n’y avait rien de plus important, mon amour pour l’équipe de France n’a pas bougé, ça me manque, car ça fait longtemps que je n’y ai pas été. »

« Ça lui tenait à cœur de revenir »

Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Aurélien Tchouaméni a été interrogé sur Kylian Mbappé, son coéquipier en club et en sélection. Le milieu de terrain semble optimiste du retour de Mbappé, qui a rapidement retrouvé son rôle crucial dans le groupe tricolore : « Très content. On en a discuté en club, ça lui tenait à cœur de revenir. Il a apporté cette joie, qu'il a toujours apporté. C'est un leader, on est très contents de l'avoir parmi nous », a lâché Tchouaméni.