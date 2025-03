PSG : Il fait son retour à Paris !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour l'instant, on ne peut pas dire que le prêt de Gabriel Moscardo au Stade de Reims sont un succès retentissant. Freiné par des blessures à répétition, le milieu de terrain brésilien, qui appartient au PSG, n'a disputé que cinq matches avec le club champenois depuis le début de la saison. Actuellement éloigné des terrains, il a récemment fait son retour dans la capitale française.

Arrivé dans le même temps que Lucas Beraldo, Gabriel Moscardo n’a pas connu la même trajectoire que son compatriote. Blessé au moment de sa signature, le milieu de terrain a poursuivi sa rééducation au Brésil, avant de rejoindre le Stade de Reims sous la forme d’un prêt.

Le calvaire de Moscardo se poursuit

L’objectif du PSG était de le céder provisoirement afin qu’il puisse s’intégrer au sein du championnat français. Mais cette opération se révèle être un échec puisque Moscardo ne compte 133 minutes repartis en cinq matches. En plus, le joueur s’est blessé récemment. « Moscardo s'est fait une lésion aux ischio-jambiers un peu plus importante que la précédente. Il va falloir prendre son mal en patience, mais bon c'est comme ça. On commence à avoir l'habitude » a confié son entraîneur Samba Diawara.

Moscardo retourne à Paris

En attendant son retour, Moscardo s’est rendu à Paris. Pas concerné par la trêve internationale, il s’est rendu devant la Tour-Eiffel avec ses proches. L’occasion pour lui de retrouver la capitale française avant de reprendre la route de Reims.