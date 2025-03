PSG : Grosse boulette d’une star, il se fait recadrer

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Etincelant face à Liverpool en Ligue des champions sous le maillot du PSG, Gianluigi Donnarumma est retombé dans ses travers avec sa sélection. Ce dimanche soir, le portier italien a commis une énorme erreur d'attention qui a débouché sur le but de Jamal Musiala. Après la rencontre, Luciano Spalletti est apparu dépité.

La rencontre entre l’Allemagne et l’Italie a tenu ses promesses. Victorieuse au match aller, la formation de Julian Nagelsmann a concédé un match nul sur la pelouse de Dortmund (3-3) et obtenue sa qualification pour les demi-finales de Ligue des nations. Cette rencontre a aussi été marquée par l’incroyable boulette de Gianluigi Donnarumma.

L'Italie passive et punie

A la 36ème minute, le portier du PSG détournait une tête de Tim Kleindienst en corner. Après cet arrêt, il a voulu invectiver sa défense en s’éloignant doucement de sa ligne. Sauf que sur le côté, Joshua Kimmich jouait vite le corner et servait Jamal Musiala, qui n’avait plus qu’à pousser le ballon dans le but vide.

« Si on n’est pas attentifs, autant encaisser »

Après la rencontre, Luciano Spalletti a taclé ses joueurs. « On savait qu’ils pouvaient tirer les corners comme ça. Si on ne le comprend pas et qu’on n’est pas attentifs, autant encaisser, pour que les joueurs comprennent que ce ne sont pas que des mots, mais la réalité » a confié le sélectionneur de l’Italie dans des propos rapportés par Foot Mercato.