PSG : Transfert de Donnarumma, un indice lâché à l’étranger

Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Gianluigi Donnarumma n’a toujours pas prolongé avec le Paris Saint-Germain, ce qui alimente les rumeurs sur son avenir. C’est notamment le cas en Italie, avec la presse qui annonce un retour du capitaine de la Squadra Azzurra en Serie A.

Héros du 8e de finale retour de Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma pourrait bien claquer la porte du PSG dans quelques mois. Son contrat se termine dans seulement un peu plus d’un an et alors qu’une prolongation semblait quasiment actée, tout se serait arrêté au cours de l’hiver.

Donnarumma sur le départ ?

Il ne fallait pas attendre longtemps avant que la presse italienne réagisse, avec La Gazzetta dello Sport qui parle d’un possible retour au pays de l’ancien gardien de l’AC Milan. Arrivé au PSG en 2021, il serait nostalgique de la Serie A et un très gros projet pourrait lui être présenté avec l’Inter, qui chercherait un remplaçant à Yann Sommer.

L’Inter pas dans le coup pour le moment

Pourtant, les dernières indiscrétions provenant de Milan font penser le contraire. Des sources internes à l’Inter expliquent en effet que le recrutement d’un gardien de but n’est pas une priorité actuellement. Les Nerazzurri semblent notamment vouloir miser sur Josep Martinez, recruté au Genoa en juillet dernier pour 15M€.