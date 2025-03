Mercato - PSG : La presse étrangère lâche une bombe sur le transfert d’une star !

La rédaction

Gianluigi Donnarumma pourrait quitter le PSG et rejoindre l’Inter Milan, selon le Corriere della Sera. Le gardien italien serait attiré par un retour en Serie A, où il retrouverait Gianluca Spinelli. Une rumeur étonnante, surtout après les déclarations du gardien du PSG sur son attachement pour le club de la capitale, mais également son ancienne maison, l’AC Milan.

Souvent critiqué puis adulé après son match retour face à Liverpool, Gianluigi Donnarumma pourrait voir son avenir s’écrire loin du PSG. Les discussions traînent en effet en longueur pour la prolongation du portier italien, sous contrat jusqu'en 2026.

Gigio à l’Inter ?

D’après les informations du Corriere della Sera, Gianluigi Donnarumma serait ouvert à un départ du PSG et pourrait bien atterrir… à l’Inter Milan. Le gardien parisien penserait à revenir en Italie, l'occasion pour lui en plus de retrouver chez les Nerazzurri Gianluca Spinelli, son ancien entraîneur des gardiens, considéré comme l’un des meilleurs à son poste.

«Mon cœur est ici»

Une annonce surprenante quand on connaît l’attachement de Donnarumma à l’AC Milan, et sa volonté de prolonger au PSG. «San Siro est un stade unique, je le porterai toujours avec moi. Revenir dans cette ville est toujours spécial, mon cœur est ici. Certains me veulent ici ? C'est sympa, mais ce sont des situations qu'on verra plus tard. L'Italie et San Siro m'ont tellement manqué» avait déclaré le gardien du PSG au micro de Sky Sport.