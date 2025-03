De Zerbi : L’appel qui va faire trembler l’OM !

Axel Cornic

Arrivé l’été dernier, Roberto De Zerbi pourrait déjà quitter l’Olympique de Marseille, avec la presse italienne qui annonce un retour en Serie A pour cet été. Il serait dans le viseur de plusieurs cadors italiens et notamment de l’AC Milan, qui aurait d’ores et déjà décidé de se séparer de Sérgio Conceição à la fin de la saison.

Décidément, c’est une fin de saison brûlante qui se profile pour l’OM. Avec la deuxième place de Ligue 1 en danger, les Marseillais doivent également s’inquiéter d’un possible départ de Roberto De Zerbi, pourtant arrivé l’été dernier et annoncé au centre d’un projet de trois ans. Car l’Italien serait assez tenté par un possible retour en Serie A, après notamment son expérience à Sassuolo.

De Zerbi à l’AC Milan ?

Son nom a notamment été annoncé du coté de Turin, pour remplacer Thiago Motta et reprendre les rênes de l’équipe après l’intérim d’Igor Tudor. Mais la piste la plus importante semble surtout le mener vers l’AC Milan, club auquel De Zerbi est très lié et où il a fait ses classes en tant que joueur. Après avoir viré Paulo Fonseca pour engager Sérgio Conceição, les dirigeants milanais auraient décidé de changer une nouvelle fois de coach cet été et celui de l’OM serait l’un des plus appréciés.

« Allegri m'a dit qu'il n'irait pas à Milan »

Et la piste vers Roberto De Zerbi semble se dégager ! En effet l’un des proches de Massimiliano Allegri, l’autre piste chaude pour l’AC Milan, a assuré qu’il ne devrait pas prendre le poste de Conceição dans les mois à venir. « J'ai parlé à Massimiliano au téléphone et il m'a dit qu'il n'irait pas à Milan et qu'il n'avait eu aucun contact avec les Rossoneri » a expliqué Giovanni Galeone, au micro de Radio Kiss Kiss Napoli. A noter que l’ancien de la Juventus est actuellement libre de tout contrat, puisqu’il n’a pas retrouvé de club depuis son départ de Turin en juin dernier.