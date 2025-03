De Zerbi - OM : Le troll qui lui coûte cher...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Réputé pour le troll et les moqueries envers ses adversaires et ceux de son équipe, Neal Maupay s'était payé le RC Lens à l'automne dernier après une victoire de l'OM (3-1) sur ses réseaux sociaux. Ce qui n'était pas passé dans le vestiaire lensois qui s'est préparé comme il se doit pour assouvir sa vengeance au début du mois de mars comme expliqué par Adrien Thomasson. Explications.

Le 23 novembre dernier, le RC Lens avait accueilli l'OM au Stade Bollaert-Delelis, mais s'était incliné sur le score de 3 buts à 1. Une victoire qui avait inspiré Neal Maupay sur les réseaux sociaux. Fidèle à ses habitudes, l'attaquant de l'Olympique de Marseille avait publié une Story de lui sur son compte Instagram avec un sourire et la musique des Corons, véritable hymne du club lensois.

Neal Maupay avait «piqué» le groupe du RC Lens sur Instagram

Une moquerie qui n'était pas du tout passées dans le vestiaire du RC Lens. Plus de trois mois plus tard, les joueurs du club nordiste ont pris prendre leur revanche sur l'OM à l'Orange Vélodrome le 8 mars dernier. L'occasion pour Tom Pouilly, milieu de terrain de l'équipe de Will Still, de mettre les Corons dans les couloirs du Vélodrome après la victoire du RC Lens (1-0). « Moi je n’étais pas là, j’étais suspendu pour ce match. Mais ce qui est vrai et ce que je dois vous avouer, c’est qu’on avait été bien piqués au match aller quand Neal Maupay avait mis "Les Corons" dans sa story Instagram ». a confié Adrien Thomasson au micro de RMC ce dimanche.

«On s’était dit qu’on lui préparerait quelque chose au match retour si on avait la chance de gagner»

Dans l'émission Stephen Brunch, le joueur du RC Lens a conclu sa prise de parole avec le message suivant. « On s’était dit qu’on lui préparerait quelque chose au match retour si on avait la chance de gagner ». Une action qui avait eu le mérite de considérablement agacer Roberto De Zerbi. Pour rappel, le coach de l'OM avait pesté et avait failli prendre lui-même l'initiative de sortir du vestiaire pour se plaindre.