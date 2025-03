Dembélé : La trahison au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avec le déclin du duo Ronaldo-Messi, la course au Ballon d’Or est une nouvelle fois indécise cette saison. Néanmoins, Ousmane Dembélé fait partie des prétendants compte tenu de son rendement actuel. Mais Marquinhos place un autre joueur dans cette bataille : Raphinha.

Sans compétition internationale, le Ballon d'Or pourrait couronner un joueur dont l'équipe remportera le Ligue des champions. Et sans Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, la bataille est beaucoup plus ouverte cette saison encore. Plusieurs noms circulent déjà à commencer par celui de Raphinha qui impressionne avec le FC Barcelone et que Marquinhos verrait bien remporter le trophée.

Ballon d'Or, Marquinhos vote pour Raphinha

« Raphinha est un phénomène. Maintenant, tout le monde voit son potentiel, c'est ce que nous avions déjà constaté en interne en équipe nationale. Il est très intelligent et il a tout pour gagner le Ballon d'Or cette année », a reconnu le capitaine du PSG en conférence de presse.

Dembélé également dans la course ?

Une sortie qui pourrait faire réagir dans le vestiaire du PSG. Et pour cause, bien que Raphinha réalise une magnifique saison, un Parisien fait également partie des prétendants, à savoir Ousmane Dembélé qui affiche des statistiques impressionnantes depuis quelques mois. Mais c’est sûrement la Ligue des champions qui décidera du nom du prochain Ballon d’Or.