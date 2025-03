PSG : Une bonne nouvelle vient de tomber !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ayant pallier le vide laissé par un blessé, Kang-In Lee s’est trouvé dans l’obligation d’à son tour céder sa place la semaine dernière pendant le nul concédé par la Corée du Sud face à Oman (1-1). Un éloignement des terrains qui ne devrait cependant pas s’éterniser d’après les propos du principal intéressé.

Décidément, ce fut une soirée noire pour la Corée du Sud jeudi dernier. En plus du match nul concédé face à Oman (1-1), la sélection de Myung-Bo Hong a permis deux de ses armes offensives. Dès la 38ème minute de jeu, Seung-Ho Paik contractait une blessure, forçant le sélectionneur à opérer un premier changement prématuré quelques minutes seulement avant l’ouverture du score de Hee-Chan Hwang.

Kang-In Lee touché à la cheville

Kang-In Lee entrait donc en piste et a été le passeur décisif pour l’attaquant de Wolverhampton pour le seul but sud-coréen de la rencontre. A cinq minutes de la fin du temps réglementaire, le milieu offensif du PSG a dû céder sa place à son tour à cause d’une douleur à la cheville gauche. Une blessure qui a précipité son forfait pour le reste du rassemblement de la sélection nationale et son retour au Paris Saint-Germain.

«Le gonflement a diminué et je me sens bien»

Avant d’être rapatrié en France pour y effectuer sa convalescence avec les staff médical et techniques du PSG, Kang-In Lee a donné de ses nouvelles rapportées par Paris Team. « Le gonflement a diminué et je me sens bien. Je veux faire tout ce que je peux ». Luis Enrique, qui s’appuie sur ses services de manière régulière, ne devrait pas se passer de lui bien longtemps.