PSG : Transfert à 50M€, Deschamps valide !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L’été dernier, le PSG n’avait pas hésité à lâché environ 50M€ pour recruter Désiré Doué en provenance du Stade Rennais. Un transfert qui porte ses fruits, à tel point que le jeune joueur a été sélectionné pour la première fois en équipe de France par Didier Deschamps qui valide donc totalement sa progression.

Recruté pour 50M€ l'été dernier, Désiré Doué s'est rapidement imposé au PSG au point d'être sélectionné par Didier Deschamps pour la double confrontation contre la Croatie. Entré en jeu dimanche soir, l'ancien Rennais a d'ailleurs brillé au point d'être encensé par son sélectionneur.

Deschamps impressionné par Doué

« Je savais ce qu'il était capable de faire avec son club. Surtout, qu'il ne change pas, sur et en dehors du terrain. Il a vraiment tout, il est mature à 19 ans. Tout est bien cadré, ce n'est pas étonnant car beaucoup de jeunes français arrivent tôt et sont dans le milieu pro. Il y a d'autres jeunes qui ont du potentiel. Je les ai vus avec les Espoirs contre l'Angleterre », a confié le sélectionneur de l’équipe de France en conférence de presse. De passage en zone mixte, Désiré Doué a également évoqué ses grands débuts en Bleus.

Doué jubile après ses débuts en Bleus

« Je me sens très, très bien. Surtout très content de la victoire de l'équipe (2-0, 5-4 aux t.a.b.), de la qualification pour le Final Four. On a montré un très beau visage ce (dimanche) soir et on remercie aussi les supporters (…) Ça s'est très bien passé. Je suis très content d'avoir eu l'occasion de jouer. Le groupe m'a très bien intégré aussi. J'ai pris beaucoup de plaisir. C'est sûr que quand tu joues pour l'équipe de France, c'est beaucoup de responsabilités. Mais je ne le prends que positivement. C'est du bonheur pour moi de pouvoir jouer au football, de pouvoir jouer pour mon pays. Ce n'est que du bonheur », a confié le joueur du PSG qui confirme donc sa montée en puissance.