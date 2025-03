Donnarumma - PSG : La vérité éclate enfin ?

Axel Cornic

Arrivé en 2021, Gianluigi Donnarumma se retrouve à un peu plus d’un an de la fin de son contrat et si une prolongation semblait être actée, un possible départ pourrait finalement se dessiner. La presse italienne l’annonce notamment à l’Inter, qui voudrait miser sur le gardien du Paris Saint-Germain pour remplacer Yann Sommer.

Le doute entoure l’avenir de Gianluigi Donnarumma. Considéré comme un titulaire indiscutable depuis sa signature au PSG, le gardien pourrait claquer la porte en juin 2026. Son contrat n’a en effet toujours pas été prolongé et en Italie, plusieurs médias annoncent un possible transfert dès cet été.

Donnarumma et l’Inter

L’ancien de l’AC Milan pourrait rejoindre l’autre grand club lombard, puisque c’est l’Inter qui serait le principal candidat pour boucler son retour en Serie A. Encore tout récemment, La Gazzetta dello Sport évoquait d’ailleurs des discussions entre les dirigeants nerazzurri et Donnarumma, même si son salaire actuel au PSG ne simplifie pas les choses.

Rien de concret pour cet été

D’après les informations de La Repubblica, il y aurait effectivement un certain intérêt pour Gianluigi Donnarumma, qui ne serait d’ailleurs pas nouveau. Toutefois, le gardien du PSG ne serait pas une piste concrète pour cet été, puisque l’idée serait pour le moment de rester sur la paire formée par Yann Sommer et Josep Martinez au moins jusqu’à juin 2026.