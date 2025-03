Mbappé, le changement choquant !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir, l’équipe de France a inversé la tendance en dominant la Croatie pour se qualifier pour le Final Four de la Ligue de nations. Les Bleus ont notamment été portés par un Kylian Mbappé impérial dans son rôle de capitaine. L’ancien du PSG s’est bien imposé comme le leader en sélection. Un changement impressionnant.

De retour en Bleus pour la première depuis le mois de septembre, Kylian Mbappé était particulièrement attendu. Et l'attaquant du Real Madrid a affiché une implication impressionnante pour justifier son statut de capitaine. Après la double confrontation contre la Croatie, les Bleus ont été largement séduit par le nouveau Kylian Mbappé.

Mbappé impressionne les Bleus

« Le retour de Kylian ? Très content. On en a discuté en club, ça lui tenait à cœur de revenir. Il a apporté cette joie, qu’il a toujours apportée. C’est un leader, on est très contents de l’avoir parmi nous », a d’ailleurs avoué son coéquipier au Real Madrid Aurélien Tchouaméni durant cette trêve internationale. De son côté, Didier Deschamps a également salué le nouveau statut de Kylian Mbappé, plus que jamais leader de l’équipe de France.

Deschamps s'enflamme pour son leader

« Il a été un leader au match aller déjà, il est remarquable sur ce rassemblement. Il va très bien dans sa tête et dans son corps. Il a eu une très juste prise de parole à la causerie. Au-delà du joueur qu’il est, il a eu un passage compliqué, mais il avait bien pris le relai du capitanat. Différemment, ce ne sont pas les mêmes personnalités et les mêmes caractères qu’Hugo Lloris et Raphaël Varane après la Coupe du monde 2022 », a confié de son côté le sélectionneur de l’équipe de France au micro de TF1. Kylian Mbappé est donc bien le nouveau patron des Bleus et assume plus que jamais son brassard de capitaine.