Mercato : Un grand buteur annoncé à l'OM, il est prêt à relever le défi !

La rédaction

Amine Gouiri, déjà auteur de 4 buts et 3 passes décisives avec l'OM, impressionne Roberto De Zerbi, qui le compare à Gonzalo Higuain. Flatté, Gouiri affirme vouloir mériter cette confiance en travaillant davantage. De Zerbi voit en lui un grand potentiel, estimant qu'il pourrait devenir l'un des meilleurs attaquants de demain.

Amine Gouiri a rapidement convaincu Roberto De Zerbi ainsi que les supporters de l’OM. L’international algérien ne cesse d’être décisif et s’illustre comme un avant-centre de très grande qualité. Déjà décisif à 7 reprises avec l’OM, Gouiri réalise des performances qui lui ont valu des comparaisons avec un certain Gonzalo Higuain.

«Ne pas avoir de regrets»

Dans une longue entrevue donnée à la FIFA, Amine Gouiri est revenu sur cette comparaison plus que flatteuse :

«Qu'il (Roberto De Zerbi) dise ça de moi me pousse à travailler encore plus, car ça montre qu'il a confiance en moi. À moi de lui rendre cette confiance, en allant chercher toujours plus, pour ne pas avoir de regrets.»

De Zerbi s’enflamme pour Gouiri

Pour rappel, Roberto De Zerbi s’était emballé en conférence de presse au sujet du buteur de l'OM et avait déclaré :

«Il a toutes les qualités pour être l’un des meilleurs 9 dans le futur, il me rappelle Gonzalo Higuain. Attention, j’aimerais qu’il devienne un joueur comme Higuaín. Évidemment, Amine n’est que le reflet de lui-même. Higuain est un champion absolu, tandis que Gouiri est un très bon joueur, mais il lui reste encore beaucoup de choses à prouver.»